Marché de Noël de la Chaise-Dieu Cloître de l’abbaye et salles casadéennes La Chaise-Dieu

Marché de Noël de la Chaise-Dieu

Cloître de l’abbaye et salles casadéennes 1 avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Découvrez la magie de Noël au sein du cloître de l’Abbaye tout au long du week-end avec des artisans locaux, des animations pour tout public et bien-sûr avec le Père Noël. Programme complet www.chaisedieu.fr. Entrée libre.

Cloître de l’abbaye et salles casadéennes 1 avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

English :

Discover the magic of Christmas in the Abbey cloister all weekend long, with local craftsmen, entertainment for all ages and, of course, Santa Claus. Full program: www.chaisedieu.fr. Free admission.

German :

Entdecken Sie den Weihnachtszauber im Kreuzgang der Abtei das ganze Wochenende über mit lokalen Kunsthandwerkern, Animationen für jedes Publikum und natürlich mit dem Weihnachtsmann. Vollständiges Programm: www.chaisedieu.fr. Freier Eintritt.

Italiano :

Scoprite la magia del Natale nel chiostro dell’Abbazia per tutto il fine settimana con artigiani locali, intrattenimento per tutte le età e, naturalmente, Babbo Natale. Programma completo: www.chaisedieu.fr. Ingresso libero.

Espanol :

Descubra la magia de la Navidad en el claustro de la Abadía durante todo el fin de semana con artesanos locales, animaciones para todas las edades y, por supuesto, Papá Noel. Programa completo: www.chaisedieu.fr. Entrada gratuita.

