Marché de Noël La Chapelle-Baloue
Marché de Noël La Chapelle-Baloue samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
La Chapelle-Baloue Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Marché de Noël au château derrière l’église, de 9h à 15h avec des producteurs locaux, vous pourrez également vous restaurer au chaud et abrité, ainsi que déguster du vin chaud. Le père Noël sera également présent!
Rens 06 09 21 95 38 .
La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 21 95 38
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël La Chapelle-Baloue a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pays Dunois