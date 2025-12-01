Marché de Noël Salle des Sports La Chapelle-de-Guinchay
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13 2025-12-14
La Mairie de La Chapelle de Guinchay organise son marché de Noël. Plus d’une cinquantaine d’exposants proposera objets et décorations à la vente mais aussi des produits gourmands du terroir, Champagne, volailles, huîtres et saumon…de quoi vous régaler; à déguster sur place ou à emporter.
Buvette sur place avec soft, boissons alcoolisées, etc. Petite restauration en continu. Animation pour enfants, vente de sapin et plein d’autres surprises ! Venez nombreux en famille, entre amis et passez un bon moment au Marché de Noël de La Chapelle de Guinchay.
Entrée gratuite. .
Salle des Sports Rue de la Mairie La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 70 47 contact@lachapelledeguinchay.fr
