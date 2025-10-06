Marché de Noël le bourg La Chapelle-du-Mont-de-France

Marché de Noël

le bourg Le bourg et salle des fêtes La Chapelle-du-Mont-de-France Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Bonjour, le Comité des Fêtes de La Chapelle du Mont de France vous annonce pour la 3ème année consécutive son marché de Noël. .

le bourg Le bourg et salle des fêtes La Chapelle-du-Mont-de-France 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 09 04 46 lachapellecomite@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël La Chapelle-du-Mont-de-France a été mis à jour le 2025-09-30 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III