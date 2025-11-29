Marché de Noël Toute la place Albert Piétri La Chapelle-en-Vercors

Marché de Noël

Place Piétri (place du marché du jeudi) La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Artisans créateurs de divers domaines, petite restauration et boissons, père Noël à partir de 15h, tombola

+33 6 03 26 76 06 linstantphotos.vercors@gmail.com

English :

Craftsmen from various fields, snacks and drinks, Santa Claus from 3pm, tombola

German :

Kreative Kunsthandwerker aus verschiedenen Bereichen, kleine Speisen und Getränke, Weihnachtsmann ab 15 Uhr, Tombola

Italiano :

Artigiani creativi di vari settori, spuntini e bevande, Babbo Natale dalle 15.00, tombola

Espanol :

Artesanos creativos de diversos ámbitos, aperitivos y bebidas, Papá Noel a partir de las 15.00 horas, tómbola

