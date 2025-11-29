Marché de Noël Toute la place Albert Piétri La Chapelle-en-Vercors
Marché de Noël Toute la place Albert Piétri La Chapelle-en-Vercors samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Toute la place Albert Piétri Place Piétri (place du marché du jeudi) La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Artisans créateurs de divers domaines, petite restauration et boissons, père Noël à partir de 15h, tombola
Toute la place Albert Piétri Place Piétri (place du marché du jeudi) La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 26 76 06 linstantphotos.vercors@gmail.com
English :
Craftsmen from various fields, snacks and drinks, Santa Claus from 3pm, tombola
German :
Kreative Kunsthandwerker aus verschiedenen Bereichen, kleine Speisen und Getränke, Weihnachtsmann ab 15 Uhr, Tombola
Italiano :
Artigiani creativi di vari settori, spuntini e bevande, Babbo Natale dalle 15.00, tombola
Espanol :
Artesanos creativos de diversos ámbitos, aperitivos y bebidas, Papá Noel a partir de las 15.00 horas, tómbola
