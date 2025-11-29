Marché de Noël Lieu-dit Le Bourg La Chapelle-Gonaguet
Marché de Noël Lieu-dit Le Bourg La Chapelle-Gonaguet dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Lieu-dit Le Bourg Foyer rural La Chapelle-Gonaguet Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
L’amicale laïque vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël le dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 17h30.
Au programme décorations de noël, bijoux, miel, poterie, produits canadiens, vente de noix … Passage du Père Noël Tombola et maquillage enfants gratuit.
Au programme décorations de noël, bijoux, miel, poterie, produits canadiens, vente de noix …
Passage du Père Noël à 11h et 16h, animation musicale par le CDFC à 12h, remise du prix de la municipalité pour le concours du plus beau Père Noël à 16h30. Tombola et maquillage enfants gratuit.
Restauration sur place, bar à huitres, crêpes de Kristell. .
Lieu-dit Le Bourg Foyer rural La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 52 80
English : Marché de Noël
The Amicale Laïque invites you to its traditional Christmas market on Sunday, 14 December 2025, from 9 a.m. to 5.30 p.m.
On the programme: Christmas decorations, jewellery, honey, pottery, Canadian products, nut sales… Visit from Father Christmas, tombola and free face painting for children.
