Marché de Noël Lieu-dit Le Bourg La Chapelle-Gonaguet

Marché de Noël

Lieu-dit Le Bourg Foyer rural La Chapelle-Gonaguet Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’amicale laïque vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël le dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 17h30.

Au programme décorations de noël, bijoux, miel, poterie, produits canadiens, vente de noix … Passage du Père Noël Tombola et maquillage enfants gratuit.

L’amicale laïque vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël le dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 17h30.

Au programme décorations de noël, bijoux, miel, poterie, produits canadiens, vente de noix …

Passage du Père Noël à 11h et 16h, animation musicale par le CDFC à 12h, remise du prix de la municipalité pour le concours du plus beau Père Noël à 16h30. Tombola et maquillage enfants gratuit.

Restauration sur place, bar à huitres, crêpes de Kristell. .

Lieu-dit Le Bourg Foyer rural La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 52 80

English : Marché de Noël

The Amicale Laïque invites you to its traditional Christmas market on Sunday, 14 December 2025, from 9 a.m. to 5.30 p.m.

On the programme: Christmas decorations, jewellery, honey, pottery, Canadian products, nut sales… Visit from Father Christmas, tombola and free face painting for children.

L’événement Marché de Noël La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux