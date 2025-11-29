Marché de Noël Salle des fêtes de la Chapelle Réanville La Chapelle-Longueville

Marché de Noël

Salle des fêtes de la Chapelle Réanville
5 Chem. du Bois du Froc
La Chapelle-Longueville
Eure

29 novembre 2025, 10:00

30 novembre 2025, 17:00

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël des Autils.

Artisans et producteurs locaux, Présence du Père Noël les 2 jours de 15h30 à 17h, buvette avec crêpes, vin chaud et autres gourmandises, food truck le dimanche, loterie et encore pleins d’autres surprises. .

Salle des fêtes de la Chapelle Réanville
5 Chem. du Bois du Froc
La Chapelle-Longueville 27950
Eure Normandie
lesautils27@gmail.com

