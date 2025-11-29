Marché de Noël Salle des fêtes de la Chapelle Réanville La Chapelle-Longueville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes de la Chapelle Réanville 5 Chem. du Bois du Froc La Chapelle-Longueville Eure

Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël des Autils.
Artisans et producteurs locaux, Présence du Père Noël les 2 jours de 15h30 à 17h, buvette avec crêpes, vin chaud et autres gourmandises, food truck le dimanche, loterie et encore pleins d’autres surprises.   .

Salle des fêtes de la Chapelle Réanville 5 Chem. du Bois du Froc La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie   lesautils27@gmail.com

