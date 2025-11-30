Marché de Noël Salle des fêtes Roger Cestre La Chapelle-Saint-André
Marché de Noël Salle des fêtes Roger Cestre La Chapelle-Saint-André dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Roger Cestre Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le Comité des fêtes présente Marché de Noël de La Chapelle-Saint-André Artisans et créateurs locaux Goulash (sur réservation), crêpes , vin chaud, bières locales… A partir de 10h Salle des fêtes Roger Cestre Entrée libre .
Salle des fêtes Roger Cestre Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82 lachapelle.cdf@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2025-09-22 par Nièvre Attractive