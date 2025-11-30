Marché de Noël Salle des fêtes Roger Cestre La Chapelle-Saint-André

Marché de Noël

Salle des fêtes Roger Cestre Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Le Comité des fêtes présente Marché de Noël de La Chapelle-Saint-André Artisans et créateurs locaux Goulash (sur réservation), crêpes , vin chaud, bières locales… A partir de 10h Salle des fêtes Roger Cestre Entrée libre .

Salle des fêtes Roger Cestre Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82 lachapelle.cdf@gmail.com

