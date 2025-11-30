Marché de Noël La Chapelle Saint-Aubin rue de la République La Chapelle-Saint-Aubin

Marché de Noël La Chapelle Saint-Aubin

rue de la République Groupe scolaire La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’accueil extrascolaire organise son marché de Noël où plus de 45 exposants seront présents pour la vente de produits divers. Miel, nougat, confiture, bières, vins, décorations de Noël, confections artisanales en crochet, bougies, savons, décors de table, bijoux, céramiques, pierre minérales, produits de beauté.

Vin chaud, crêpes, cookies, madeleines seront proposés et un service de restauration sur place sera à disposition des exposants et visiteurs. .

rue de la République Groupe scolaire La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire

