Marché de Noël La Chapelle-sur-Furieuse

Sous la voute illuminée de la grande serre retrouvez les créations d’artistes (illustrations, photos animalières, céramiques…), d’artisans (savons, cosmétiques naturels, chocolats…) et de de paysan.ne.s (conserves de miso/légumes lacto-fermentés, vins nature, tisanes, fromages…).

RDV à 15h pour une visite guidée de notre coopérative.

Petite restauration et buvette vous attendrons. .

Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

