Marché de Noël La Chapelle-sur-Furieuse
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
2025-12-07
Sous la voute illuminée de la grande serre retrouvez les créations d’artistes (illustrations, photos animalières, céramiques…), d’artisans (savons, cosmétiques naturels, chocolats…) et de de paysan.ne.s (conserves de miso/légumes lacto-fermentés, vins nature, tisanes, fromages…).
RDV à 15h pour une visite guidée de notre coopérative.
Petite restauration et buvette vous attendrons. .
Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Marché de Noël
