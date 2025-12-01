Marché de Noel La Charité sur Loire Place du général de Gaulle La Charité-sur-Loire
samedi 13 décembre 2025
Place du général de Gaulle Centre Ville La Charité-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Parcourez la ville en calèche ou à pieds avec nos commerçants et entrez dans le Prieuré de la Charité pour découvrir l’ensemble des produits du terroir et réalisez vos derniers achats avant Noël !
Des animations et jeux sont prévus pour les enfants tout le week-end avec notre traditionnelle séance avec le Père Noël.
Retrouvez le programme sur le site de la mairie ou sur notre Page Facebook .
Place du général de Gaulle Centre Ville La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr
