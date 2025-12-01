Marché de Noel La Charité sur Loire Place du général de Gaulle La Charité-sur-Loire

Marché de Noel La Charité sur Loire

Place du général de Gaulle Centre Ville La Charité-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Parcourez la ville en calèche ou à pieds avec nos commerçants et entrez dans le Prieuré de la Charité pour découvrir l’ensemble des produits du terroir et réalisez vos derniers achats avant Noël !

Des animations et jeux sont prévus pour les enfants tout le week-end avec notre traditionnelle séance avec le Père Noël.

Retrouvez le programme sur le site de la mairie ou sur notre Page Facebook .

Place du général de Gaulle Centre Ville La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr

