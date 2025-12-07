Marché de Noël La Chataigneraie

place de la république La Châtaigneraie Vendée

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Les associations de parents d’élèves en partenariat avec la commune organisent un marché de Noël.

– Nombreux exposants

– Animations musicales

– Concert à 17h

– Soirée des illuminations à partir de 18h avec arrivée du Père Noël.

Restauration et buvette sur place

Gratuit .

place de la république La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41 marchenoel.chataigneraie@gmail.com

English :

The parents? associations, in partnership with the commune, are organizing a Christmas market.

German :

Die Elternvereinigungen organisieren in Partnerschaft mit der Gemeinde einen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Le associazioni dei genitori, in collaborazione con l’autorità locale, stanno organizzando un mercatino di Natale.

Espanol :

Las asociaciones de padres, en colaboración con las autoridades locales, organizan un mercado navideño.

L’événement Marché de Noël La Chataigneraie La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin