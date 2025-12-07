Marché de Noël La Chataigneraie La Châtaigneraie
Marché de Noël La Chataigneraie La Châtaigneraie dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël La Chataigneraie
place de la république La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : Début : 2025-12-07 10:00:00 fin : 2025-12-07 19:00:00
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Les associations de parents d’élèves en partenariat avec la commune organisent un marché de Noël.
– Nombreux exposants
– Animations musicales
– Concert à 17h
– Soirée des illuminations à partir de 18h avec arrivée du Père Noël.
Restauration et buvette sur place
Gratuit .
place de la république La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41 marchenoel.chataigneraie@gmail.com
English :
The parents? associations, in partnership with the commune, are organizing a Christmas market.
German :
Die Elternvereinigungen organisieren in Partnerschaft mit der Gemeinde einen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Le associazioni dei genitori, in collaborazione con l’autorità locale, stanno organizzando un mercatino di Natale.
Espanol :
Las asociaciones de padres, en colaboración con las autoridades locales, organizan un mercado navideño.
