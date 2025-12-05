Marché de Noël la chaussée Montargis

Marché de Noël la chaussée

30 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12

Avec la participation des Associations le Refuge de Nargis , les 4 Saisons et Femmes Solidaires . Vente de livres et autographes par Liliane BRULEZ Raconte la Chaussée . Animation maquillage offert pour les enfants à partir de 16h30, animation micro réalisée par FRED’Animation. Les 5 et 6 Décembre, visite de Saint Nicolas avec distribution de friandises. Ventes d’huitres, créations tissus en tout genre, cosmétiques, bijoux, sacs, écharpes en crochet. Les 12 et 13 décembre, visite du Père Noël et distribution de friandises, producteurs de champagne, Sancerre et Beaujolais, huitres, chocolats BIO, bijoux artisanaux, ventes d’articles d’animaux, fabricants d’objets en cuir et bois, vente de meubles et rénovation … .

30 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

English :

Christmas market la chaussée

