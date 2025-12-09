Marché de Noël La Chomette
Marché de Noël
La Chomette Haute-Loire
Début : 2025-12-09 16:30:00
fin : 2025-12-09 20:30:00
2025-12-09
Marché de Noël à La Chomette avec restauration, buvette, animations & concert du Duo Nemandua.
La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 88 33
English :
Christmas market at La Chomette with food, refreshments, entertainment & concert by Duo Nemandua.
