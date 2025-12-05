Marché de Noel La Clayette

Marché de Noel

EHPAD de La Clayette salle d'animation La Clayette Saône-et-Loire

2025-12-05 10:00:00

2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

Venez découvrir les produits réalisés à l’EHPAD de La Clayette. Vous y trouverez des décorations de Noel, des gourmandises telles que des confitures, du pain d’épice, des roses des sables … vin chaud et crêpes. Les bénéfices seront au profit de l’association d’animation pour les résidents de l’EHPAD. .

EHPAD de La Clayette salle d’animation La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 91 10 animation.lcl@ch-paray.fr

Marché de Noel

