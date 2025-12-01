Marché de Noël La Clayette
Marché de Noël La Clayette samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
rue Centrale La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Présence exceptionnelle du Père Noël, de producteurs locaux et créations artisanales, de 10h à 20h.
La Chorale Chant’en chœur à 17h00,
La fanfare de La Musique des 2 Vallons à 19h30,
Un grand défilé aux lampions, départ à 19h30 place de la poste,
& le feu d’artifice à 20h30 place Rambuteau.
GRANDE TOMBOLA du MARCHÉ DE NOËL 2 bons d’achats de150€ à gagner
Organisé par l’Union Commerciale de La Clayette et avec la participation des associations des Écoles du château, du SRC Foot, La vérité pour Anthony et du Pôle Para Médical Lamartine. .
rue Centrale La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 26 25 19 uciaclayettoise@gmail.com
