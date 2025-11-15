Marché de Noël Salle des fêtes La Courtine

Marché de Noël

Salle des fêtes Place de la Mairie La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

L’ Amicale Laïque et les Amis de la brocante organisent le deuxième marché de Noël.

Au programme

– samedi 15 à partir de 19h30 illuminations et truffade

– dimanche 16 marché de 10h à 19h, concours du meilleur biscuit ou gâteau de Noël sur inscription 06 88 36 66 71

Plus de 80 exposants crochet, bijoux, parfums, feutrine, accessoires, céramique, minéraux, objets en bois, tissage perkes et aquarelle…

Stands alimentaires escargots, confitures, pizzas, burgers, bretzels, miel, chocolat, tisanes …

Sans oublier, visite du Père Noël, animations enfants et photos. .

Salle des fêtes Place de la Mairie La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 23 37 76 les.amis.de.la.brocante@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël La Courtine a été mis à jour le 2025-10-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze