Marché de Noël La Croix-Blanche Salle des fêtes et sous la halle La Croix-Blanche

Marché de Noël La Croix-Blanche

Salle des fêtes et sous la halle 123 Route des Cèdres La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché d’artisans, créateurs, producteurs, atelier maquillage gratuit, tombola de Noël, vente de sapins, photos avec le Père Noël à 11h et 16h.

Chorale des petits lutins à 11h30.

Restauration rapide sur place (assiettes d’huîtres, douceurs sucrées et boissons chaudes).

Salle des fêtes et sous la halle 123 Route des Cèdres La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 81 25

English : Marché de Noël La Croix-Blanche

Market of craftsmen, creators, producers, free face-painting workshop, Christmas tombola, sale of Christmas trees, photos with Santa Claus at 11am and 4pm.

Little elves choir at 11:30 am.

Fast food on site (oyster platters, sweet treats and hot drinks).

German : Marché de Noël La Croix-Blanche

Kunsthandwerkermarkt, Designer, Produzenten, kostenloses Schminkatelier, Weihnachtstombola, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Fotos mit dem Weihnachtsmann um 11.00 und 16.00 Uhr.

Chor der kleinen Elfen um 11:30 Uhr.

Schnellrestaurants vor Ort (Austernteller, süße Leckereien und heiße Getränke).

Italiano :

Mercatino di artigiani, creatori, produttori, laboratorio gratuito di trucco, tombola natalizia, vendita di alberi di Natale, foto con Babbo Natale alle 11.00 e alle 16.00.

Coro dei piccoli elfi alle 11.30.

Fast food in loco (piatti di ostriche, dolci e bevande calde).

Espanol : Marché de Noël La Croix-Blanche

Mercado de artesanos, creadores, productores, taller gratuito de maquillaje, tómbola navideña, venta de árboles de Navidad, fotos con Papá Noel a las 11h y a las 16h.

Coro de duendecillos a las 11.30 h.

Comida rápida in situ (platos de ostras, dulces y bebidas calientes).

L’événement Marché de Noël La Croix-Blanche La Croix-Blanche a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot