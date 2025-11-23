Marché de Noël

Salle municipae La Croix-Comtesse Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marché de Noël cadeaux sous le sapin. Nombreux exposants et artisans petite restauration buvette

.

Salle municipae La Croix-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 38 45 98

English :

German :

Weihnachtsmarkt Geschenke unter dem Tannenbaum. Zahlreiche Aussteller und Kunsthandwerker kleine Restauration Getränkestand

Italiano :

Mercatino di Natale regali sotto l’albero. Numerosi espositori e artigiani snack bar punto di ristoro

Espanol :

Mercado de Navidad regalos bajo el árbol. Numerosos expositores y artesanos snack bar bar de refrescos

L’événement Marché de Noël La Croix-Comtesse a été mis à jour le 2025-10-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme