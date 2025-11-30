Marché de Noël Salle des fêtes La Devise

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël autour de la thématique Art et Saveurs nombreux exposants créateurs, d’artisanat et de gourmandises.

Présence du Père Noël et tombola.

Food truck Fast and Famous, boissons chaudes et froides, vin chaud, crêpes et gaufres.

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine biblio.vandre@yahoo.fr

English :

Christmas market on the theme of Art and Flavors : numerous creative, craft and gourmet exhibitors.

Santa Claus and tombola.

Food truck: Fast and Famous, hot and cold drinks, mulled wine, pancakes and waffles.

German :

Weihnachtsmarkt unter dem Motto Kunst und Geschmack : zahlreiche Aussteller von Kunsthandwerk, Kunsthandwerk und Leckereien.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Tombola.

Foodtruck: Fast and Famous, heiße und kalte Getränke, Glühwein, Crêpes und Waffeln.

Italiano :

Mercatino di Natale sul tema Arte e sapori , con una serie di espositori creativi, artigianali e gastronomici.

Babbo Natale e tombola.

Food truck: Fast and Famous, bevande calde e fredde, vin brulé, frittelle e waffle.

Espanol :

Mercado navideño sobre el tema Arte y sabor , con numerosos expositores creativos, artesanos y gastronómicos.

Papá Noel y tómbola.

Food truck: Fast and Famous, bebidas frías y calientes, vino caliente, tortitas y gofres.

L’événement Marché de Noël La Devise a été mis à jour le 2025-11-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin