Marché de Noël Salle polyvalente La Faye
Marché de Noël Salle polyvalente La Faye samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Rue des écoles La Faye Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
.
Salle polyvalente Rue des écoles La Faye 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 68 88 43
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël La Faye a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente