Marché de Noël La Féerie d’Hiver du Moulin de Cramans

Moulin de Cramans 900, route de Poncin Leyssard Ain

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-28 22:00:00

2025-12-21 2025-12-28

Le Moulin de Cramans lance la première édition de La Féerie d’Hiver. Marché des producteurs et artisans, illuminations enchantées, ambiance magique, vin chaud, calèche et parade des lanternes vous plongent dans un véritable conte hivernal.

English :

Le Moulin de Cramans launches the first edition of La Féerie d’Hiver. Producers’ and craftsmen’s market, enchanted illuminations, magical atmosphere, mulled wine, horse-drawn carriage and lantern parade plunge you into a veritable winter fairytale.

German :

Die Mühle von Cramans startet die erste Ausgabe von La Féerie d’Hiver (Winterzauber). Bauern- und Handwerkermarkt, zauberhafte Beleuchtung, magische Atmosphäre, Glühwein, Kutsche und Laternenumzug lassen Sie in ein wahres Wintermärchen eintauchen.

Italiano :

Il Moulin de Cramans lancia la sua prima Fiera d’Inverno. Un mercato di produttori e artigiani, illuminazioni incantevoli, un’atmosfera magica, vin brulé, carrozze trainate da cavalli e una sfilata di lanterne vi faranno immergere in una vera e propria favola invernale.

Espanol :

El Moulin de Cramans inaugura su primera Feria de Invierno. Un mercado de productores y artesanos, una iluminación encantadora, un ambiente mágico, vino caliente, coches de caballos y un desfile de farolillos le sumergirán en un auténtico cuento de hadas invernal.

