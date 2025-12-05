Marché de Noël La Ferrière-de-Flée Salle communale Segré-en-Anjou Bleu
Marché de Noël La Ferrière-de-Flée Salle communale Segré-en-Anjou Bleu vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël La Ferrière-de-Flée
Salle communale La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Découvrez la chapelle Pomme-Poire de La Ferrière-de-Flée lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.
>1005 route de la chapelle pomme poire
Chapelle Notre-Dame du Chêne élevée au milieu du 19ème siècle, regorgeant d’histoires et de légendes
Dimanche / 10h à 18h
Visite libre avec documents explicatifs à disposition
Participation libre .
Salle communale La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
English :
Discover the Pomme-Poire chapel in La Ferrière-de-Flée during the European Heritage Days on September 21, 2025.
L’événement Marché de Noël La Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Anjou bleu