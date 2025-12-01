Marché de Noël

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marchés aux produits locaux, balade en calèche, animation musicale, dégustation de produits régionaux, marché d’artisans & créateurs locaux, restauration et buvette, exposition et balades en voitures anciennes. Brasserie artisanale, spécialités créoles et bien d’autres.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45

English :

Local produce markets, horse-drawn carriage rides, musical entertainment, regional produce tasting, local craftsmen & creators’ market, catering and refreshments, exhibition and vintage car rides. Craft brewery, Creole specialities and much more.

