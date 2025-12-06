Marché de Noël Place du Marché-au-Blé La Flèche

Marché de Noël

La Flèche Sarthe

Marchés de Noël du Carroi et d’Anim’en Flèch

La Halle-au-Blé accueillera une cinquantaine de commerçants et artisans bijoux, sacs, produits gastronomiques et du terroir, épicerie fine…

A l’extérieur, Anim’en Flèch proposera une vente de sapins, restauration (tartiflette) et buvette.

A l’étage, les salons du théâtre serviront d’écrin aux réalisations des ateliers créatifs du Carroi tricot, cartonnage, broderie, carterie, sacs…

Près des étals, un salon des dégustations vendra gourmandises sucrées ou salées et des boissons.

Côté animations, le Carroi permettra de jouer en famille avec la ludothèque (samedi de 13h à 19h) et d’apporter sa contribution à un mandala participatif (dimanche de 10h30 à 12h30).

De son côté, Anim’en Flèch organisera un concours photo de pull moche. .

English :

Christmas markets at Le Carroi and Anim?en Flèch

