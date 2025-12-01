Marché de Noel Spa Hammam Les Bains De La Garde La Garde-Adhémar
Marché de Noel Spa Hammam Les Bains De La Garde La Garde-Adhémar mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noel
Spa Hammam Les Bains De La Garde 652 chemin les Pastours La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
2025-12-10
Marché de noël du spa et bar ambiance les bains
Divers stands, animations enfants, ateliers créatifs sablé & macramé, boom enfants, stands gourmands ….
Spa Hammam Les Bains De La Garde 652 chemin les Pastours La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 35 30 90
English :
Christmas market at the spa and bar ambiance les bains
Various stalls, children’s entertainment, creative workshops: shortbread & macramé, children’s boom, gourmet stalls ….
German :
Weihnachtsmarkt im Spa und Bar Ambiente les bains
Verschiedene Stände, Kinderanimation, kreative Workshops: Sablé & Macramé, Kinderboom, Schlemmerstände ….
Italiano :
Mercatino di Natale presso la spa e il bar ambiance les bains
Varie bancarelle, animazione per bambini, laboratori creativi: sablé & macramé, boom per bambini, bancarelle gastronomiche ….
Espanol :
Mercado de Navidad en el spa y bar ambiance les bains
Puestos variados, animación infantil, talleres creativos: shortbread y macramé, boom infantil, puestos gastronómicos ….
