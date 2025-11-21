Marché de Noël la grande roue

Place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-11-21

En haut de la grande roue, la tête dans les étoiles, appréciez la vue imprenable sur la ville.

Découvrez la Cathédrale comme vous ne l’avez jamais vue.

Durant le Marché de Noël, voyagez gratuitement sur le réseau LE MET’ tous les samedis et dimanches.

Informations sur lemet.fr et sur l’application LE MET’.Tout public

.

Place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

At the top of the Ferris wheel, with your head in the stars, enjoy a breathtaking view of the city.

Discover the Cathedral as you’ve never seen it before.

During the Christmas Market, free travel on the LE MET’ network every Saturday and Sunday.

Information on lemet.fr and on the LE MET’ app.

German :

Auf der Spitze des Riesenrads, mit dem Kopf in den Sternen, genießen Sie den atemberaubenden Blick auf die Stadt.

Entdecken Sie die Kathedrale, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben.

Während des Weihnachtsmarkts fahren Sie samstags und sonntags kostenlos mit dem LE MET’-Netz.

Informationen unter lemet.fr und auf der LE MET’-App.

Italiano :

In cima alla ruota panoramica, con la testa tra le stelle, godetevi la vista mozzafiato sulla città.

Scoprite la Cattedrale come non l’avete mai vista prima.

Durante il Mercatino di Natale, viaggiate gratuitamente sulla rete LE MET’ ogni sabato e domenica.

Informazioni su lemet.fr e sull’applicazione LE MET’.

Espanol :

En lo alto de la noria, con la cabeza en las estrellas, disfrute de la impresionante vista sobre la ciudad.

Descubre la Catedral como nunca antes la habías visto.

Durante el Mercado de Navidad, viaje gratis en la red LE MET’ todos los sábados y domingos.

Información en lemet.fr y en la aplicación LE MET’.

L’événement Marché de Noël la grande roue Metz a été mis à jour le 2025-11-04 par AGENCE INSPIRE METZ