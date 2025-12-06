Marché de Noël La Guierche rue Principale La Guierche

Marché de Noël La Guierche

rue Principale Salle polyvalente La Guierche Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Rendez-vous à la Guierche pour le marché de Noël !

Nombreux stands produits locaux, artisanat, décos de noël, idées cadeaux.

L’association la Guierche en fête proposera la vente et la dégustation d’huitres, accompagnées d’un verre de vin blanc. En nouveauté cette année, elle fabriquera et vendra des beignets aux pommes qui pourront être dégustés sur place ou emportés.

L’association Sports et Loisirs organisera la venue du Père Noël pour le bonheur des petits et des grands et fera un geste pour la solidarité, en reversant l’intégralité des bénéfices de cette journée au profit du Téléthon. .

rue Principale Salle polyvalente La Guierche 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 61 23

English :

See you in La Guierche for the Christmas market!

German :

Wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt in La Guierche!

Italiano :

Ci vediamo a La Guierche per il mercatino di Natale!

Espanol :

¡Nos vemos en La Guierche para el mercado de Navidad!

L’événement Marché de Noël La Guierche La Guierche a été mis à jour le 2025-11-22 par CDT72