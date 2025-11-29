Marché de Noël Salle des fêtes La Hague

Marché de Noël

Marché de Noël

Salle des fêtes Chemin de la charrière La Hague Manche

Samedi 2025-11-29

2025-11-30

20 artisans seront présents.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Chemin de la charrière La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 52 93 40 asso.urville@famillesrurales.org

