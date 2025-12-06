Marché de Noël St-Germain des-Vaux La Hague

Marché de Noël

St-Germain des-Vaux La Chapelle La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’association PHARE organise un Marché de Noël à la Chapelle de Saint-Germain-des-Vaux.

Vous y trouverez les créations des bénévoles, enfants et jeunes de l’association, des bijoux fantaisies, du vin et chocolat chaud. .

St-Germain des-Vaux La Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 93 87 10 phare50440@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël La Hague a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cotentin La Hague