Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël St-Germain des-Vaux La Hague

Marché de Noël St-Germain des-Vaux La Hague samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

St-Germain des-Vaux La Chapelle La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

L’association PHARE organise un Marché de Noël à la Chapelle de Saint-Germain-des-Vaux.
Vous y trouverez les créations des bénévoles, enfants et jeunes de l’association, des bijoux fantaisies, du vin et chocolat chaud.   .

St-Germain des-Vaux La Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 93 87 10  phare50440@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël La Hague a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cotentin La Hague