Marché de Noël St-Germain des-Vaux La Hague

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
L’association PHARE organise un Marché de Noël à la Chapelle de Saint-Germain-des-Vaux.
Vous y trouverez les créations des bénévoles, enfants et jeunes de l’association, des bijoux fantaisies, du vin et chocolat chaud. .
St-Germain des-Vaux La Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 93 87 10 phare50440@gmail.com
