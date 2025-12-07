Marché de noël La Jarrie-Audouin
Marché de noël La Jarrie-Audouin dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
Salle des fêtes La Jarrie-Audouin Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de noël avec manège, barbe à papa maquillage pour les enfants et passage du père noël
Salle des fêtes La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 71 12 12
English :
Christmas market with merry-go-round, cotton candy, make-up for children and Santa Claus’ visit
German :
Weihnachtsmarkt mit Karussell, Zuckerwatte, Kinderschminken und dem Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino di Natale con giostra, zucchero filato, pittura del viso per i bambini e visita di Babbo Natale
Espanol :
Mercadillo navideño con tiovivo, algodón de azúcar, pintacaras para niños y visita de Papá Noel
