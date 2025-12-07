Marché de noël La Jarrie-Audouin

Marché de noël

Salle des fêtes La Jarrie-Audouin Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de noël avec manège, barbe à papa maquillage pour les enfants et passage du père noël

Salle des fêtes La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 71 12 12

Christmas market with merry-go-round, cotton candy, make-up for children and Santa Claus’ visit

Weihnachtsmarkt mit Karussell, Zuckerwatte, Kinderschminken und dem Besuch des Weihnachtsmanns

Mercatino di Natale con giostra, zucchero filato, pittura del viso per i bambini e visita di Babbo Natale

Mercadillo navideño con tiovivo, algodón de azúcar, pintacaras para niños y visita de Papá Noel

