Marché de noël La joie de vivre Salle polyvalente Arinthod

Marché de noël La joie de vivre

Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marché de noël à la salle polyvalente d’Arinthod le 13 décembre de 14h00 à 18h00 organisé par l’association La joie de Vivre .

Chorale de Thoirette à 15h, visite du père noël à 16h, une vingtaine d’exposants, ateliers et jeux pour enfants.

Buffet sucré et boissons. .

Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 18 18

