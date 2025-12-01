Marché de noël La joie de vivre Salle polyvalente Arinthod
Marché de noël La joie de vivre Salle polyvalente Arinthod samedi 13 décembre 2025.
Marché de noël La joie de vivre
Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de noël à la salle polyvalente d’Arinthod le 13 décembre de 14h00 à 18h00 organisé par l’association La joie de Vivre .
Chorale de Thoirette à 15h, visite du père noël à 16h, une vingtaine d’exposants, ateliers et jeux pour enfants.
Buffet sucré et boissons. .
Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 18 18
English : Marché de noël La joie de vivre
German : Marché de noël La joie de vivre
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de noël La joie de vivre Arinthod a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE