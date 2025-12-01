Marché de Noël Rue Louis Lanoizelee La Machine
Marché de Noël Rue Louis Lanoizelee La Machine samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue Louis Lanoizelee Les Glénons La Machine Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Artisans locaux et producteurs vous attendent nombreux au Marché de Noël de La Machine. Venez vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage et dénicher le cadeau idéal !
Animations et musique toute la journée
Visite du Père Noël à 11h30 14h00 16h00
Spectacle lumineux à 18h00
Restauration et buvette .
Rue Louis Lanoizelee Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël La Machine a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Sud Nivernais