Marché de Noël Rue Louis Lanoizelee La Machine

Marché de Noël

Rue Louis Lanoizelee Les Glénons La Machine Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Artisans locaux et producteurs vous attendent nombreux au Marché de Noël de La Machine. Venez vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage et dénicher le cadeau idéal !

Animations et musique toute la journée

Visite du Père Noël à 11h30 14h00 16h00

Spectacle lumineux à 18h00

Restauration et buvette .

Rue Louis Lanoizelee Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté baindouchejeunes@hotmail.f

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël La Machine a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Sud Nivernais