Marché de Noël

Marché de Noël Rue Louis Lanoizelee La Machine samedi 20 décembre 2025.

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Artisans locaux et producteurs vous attendent nombreux au Marché de Noël de La Machine. Venez vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage et dénicher le cadeau idéal !

Animations et musique toute la journée
Visite du Père Noël à 11h30 14h00 16h00
Spectacle lumineux à 18h00
Restauration et buvette   .

Rue Louis Lanoizelee Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   baindouchejeunes@hotmail.f

