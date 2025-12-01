[Marché de Noël] La Magie de Noël au Rex Le Rex In’form Dieppe

[Marché de Noël] La Magie de Noël au Rex

Le Rex In’form / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Plongez dans la féérie de Noël à l’occasion de la 3ᵉ édition du Marché de Noël, un événement chaleureux et convivial réunissant de nombreux artisans et créateurs locaux autour de la magie des fêtes.

Les visiteurs pourront découvrir une large sélection d’articles uniques et faits main

Sacs à main, bijoux et accessoires

Bougies artisanales et décorations de Noël

Thés et gourmandises pour les fêtes

Céramiques et objets de décoration

Produits cosmétiques naturels

Une belle occasion de trouver des cadeaux originaux et de partager un moment de convivialité au cœur de la ville, dans l’ambiance chaleureuse de l’ancien cinéma Le Rex.

Un rendez-vous incontournable pour célébrer l’esprit de Noël et soutenir les talents locaux ! .

Le Rex In’form / 3 Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 69 47 55

L’événement [Marché de Noël] La Magie de Noël au Rex Dieppe a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie