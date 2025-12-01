Marché de Noël La Nouaye

Marché de Noël

Place de l’Église La Nouaye Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le 21 décembre à partir de 15h, la magie de Noël s’installera place de l’église et à l’église Saint-Hubert à de La Nouaye le temps du marché de Noël.

Ce marché de Noël réunira 11 exposants locaux qui proposeront des idées cadeaux, des produits du terroir (chocolats, saucissons, cidres, et bien d’autres gourmandises) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une restauration sur place sera proposée vin chaud, galettes-saucisses, gâteaux et le traditionnel FLIP, pour prolonger ce moment de convivialité.

Les enfants seront à l’honneur avec

L’arrivée du Père Noël en calèche

Une séance photo et la collecte des lettres des enfants

Des balades en calèche pour petits et grands

La belle église Saint-Hubert ouvrira ses portes à tous pour permettre aux visiteurs de découvrir son architecture et admirer la crèche traditionnelle, symbole fort du patrimoine et de la mémoire collective du village, avec des visites guidées et commentées par les étudiants du BTS Tourisme du lycée Jeanne d’Arc de Rennes.

En soirée place au concert exceptionnel à 18h30 Chantons Noua ma commère ! (Billetterie sur place tarif 5 euros

Un projet collectif porté par la Mairie, les habitants et les étudiants du lycée Jeanne d’Arc de Rennes. .

Place de l’Église La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 25 35

English :

