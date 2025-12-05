Marché de Noël La Paillote Ardennaise La Paillote ardennaise Vieux-lès-Asfeld

Marché de Noël La Paillote Ardennaise

La Paillote ardennaise 18 rue d’Ecry Vieux-lès-Asfeld Ardennes

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Présence de 25 producteurs et artisans Animation intérieure et extérieurePrésence du Père Noël Buvette et restauration sur place

+33 3 10 08 17 67 lapaillote-ardennaise@hotmail.com

English :

25 producers and craftsmen Indoor and outdoor entertainmentSanta Claus on hand Refreshments and snacks on site

German :

Präsenz von 25 Produzenten und Handwerkern Animation innen und außenPräsenz des Weihnachtsmanns Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

25 produttori e artigiani presenti Intrattenimento al chiuso e all’apertoPresenza di Babbo Natale Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

25 productores y artesanos presentes Animación interior y exteriorPresencia de Papá Noel Refrigerios y tentempiés in situ

