Marché de Noël La Paillote Ardennaise La Paillote ardennaise Vieux-lès-Asfeld

Marché de Noël La Paillote Ardennaise vendredi 5 décembre 2025.
La Paillote ardennaise 18 rue d’Ecry Vieux-lès-Asfeld Ardennes
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Présence de 25 producteurs et artisans Animation intérieure et extérieurePrésence du Père Noël Buvette et restauration sur place
La Paillote ardennaise 18 rue d’Ecry Vieux-lès-Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 3 10 08 17 67 lapaillote-ardennaise@hotmail.com
English :
25 producers and craftsmen Indoor and outdoor entertainmentSanta Claus on hand Refreshments and snacks on site
German :
Präsenz von 25 Produzenten und Handwerkern Animation innen und außenPräsenz des Weihnachtsmanns Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
25 produttori e artigiani presenti Intrattenimento al chiuso e all’apertoPresenza di Babbo Natale Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
25 productores y artesanos presentes Animación interior y exteriorPresencia de Papá Noel Refrigerios y tentempiés in situ
L’événement Marché de Noël La Paillote Ardennaise Vieux-lès-Asfeld a été mis à jour le 2025-11-20 par Ardennes Tourisme