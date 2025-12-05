Marché de Noël La Porte du Der
Marché de Noël La Porte du Der vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Halle au blé La Porte du Der Haute-Marne
Tout public
Venez flâner parmi les nombreux stands d’artisans, découvrir des créations uniques, déguster vin chaud, crêpes et gourmandises, participer à la tombola et profiter de la magie de Noël en famille .
Samedi à partir de 15h30 concert live du groupe Black Moon Shadow !
Ambiance festive et rock garantie !
Animations, contes, concert, restauration et plein de surprises vous attendent !
Entrée libre Ambiance chaleureuse assurée ! .
Halle au blé La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 60 91 58 81
