Marché de Noël La Porte du Der

Marché de Noël

Halle au blé La Porte du Der Haute-Marne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06

Tout public

Venez flâner parmi les nombreux stands d’artisans, découvrir des créations uniques, déguster vin chaud, crêpes et gourmandises, participer à la tombola et profiter de la magie de Noël en famille .

Samedi à partir de 15h30 concert live du groupe Black Moon Shadow !

Ambiance festive et rock garantie !

Animations, contes, concert, restauration et plein de surprises vous attendent !

Entrée libre Ambiance chaleureuse assurée ! .

Halle au blé La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 60 91 58 81

