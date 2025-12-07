Marché de noël La Pouëze (Erdre-en-Anjou) Place de la mairie Erdre-en-Anjou

Marché de noël La Pouëze (Erdre-en-Anjou)

Place de la mairie La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël organisé le dimanche 7 décembre 2025 à la Pouëze, Erdre-en-Anjou.

L’association des artisans et commerçants Erdre & Local vous invite à son marché de Noël qui se tiendra le dimanche 7 décembre 2025, de 10h à 18h, sur la Place de la liberté à La Pouëze.

Venez profiter d’une journée festive et chaleureuse ! De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent, ainsi que de quoi vous restaurer sur place.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour bien commencer la saison des fêtes !

Grâce aux bénéfices des bourses aux vêtements et aux jouets de l’ASSOCIATION PRIM’AGE BÉCONNAIS, deux manèges seront accessibles gratuitement aux enfants lors du marché de Noël de La Pouëze, en partenariat avec Erdre & Local.

Nombreux exposants, manège, balade en calèche, Père Noël et grande Tombola.

Restauration sur place. .

Place de la mairie La Pouëze Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Christmas market on Sunday, December 7, 2025 at La Pouëze, Erdre-en-Anjou.

German :

Organisierter Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 7. Dezember 2025 in La Pouëze, Erdre-en-Anjou.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato domenica 7 dicembre 2025 a La Pouëze, Erdre-en-Anjou.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado el domingo 7 de diciembre de 2025 en La Pouëze, Erdre-en-Anjou.

L’événement Marché de noël La Pouëze (Erdre-en-Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Anjou bleu