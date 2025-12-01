Marché de Noël La Réorthe Logis de la Touche La Réorthe
Logis de la Touche Lieu-dit La Touche La Réorthe Vendée
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël à la Commanderie
Un moment festif, convivial et traditionnel avec la présence d’une vingtaine d’exposants (art et artisanat, littérature et histoire, bien-être)
Animations et restauration sur place .
Logis de la Touche Lieu-dit La Touche La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 7 32 37 48 07 Commanderie_de_la_Touche@pm.me
English :
Christmas market at La Commanderie
