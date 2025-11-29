Marché de Noël La Roche-Derrien La Roche-Jaudy

Marché de Noël

La Roche-Derrien 7 Rue Alain Le Diuzet La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Marché de Noël à l’EHPAD de Kerambellec.

De nombreux exposants sont attendus.

Food truck, crêpes, salon de thé. .

La Roche-Derrien 7 Rue Alain Le Diuzet La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 54 68

