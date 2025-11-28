Marché de Noël La Roche-Neuville Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville
Un évènement festif et convivial !
L’ Association de Parents d’Élèves de l’école publique de Loigné-sur-Mayenne et de Marigné-Peuton organise sa 11ème édition marché de noël le vendredi 28 novembre à 16h
Marché de créateurs et producteurs locaux
Atelier maquillage et tatouage diverses animations Présence du Père Noel Buvette et restauration sur place (vin chaud, tartiflette et fouées). .
Loigné-sur-Mayenne Devant la salle des fêtes La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire apeloigne-marigne@hotmail.fr
English :
A festive and convivial event!
German :
Eine festliche und gesellige Veranstaltung!
Italiano :
Un evento festoso e amichevole!
Espanol :
Un acontecimiento festivo y acogedor
