Marché de Noël La Roche-Neuville Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville

Marché de Noël La Roche-Neuville

Loigné-sur-Mayenne Devant la salle des fêtes La Roche-Neuville Mayenne

2025-11-28 16:00:00

2025-11-28

2025-11-28

Un évènement festif et convivial !

L’ Association de Parents d’Élèves de l’école publique de Loigné-sur-Mayenne et de Marigné-Peuton organise sa 11ème édition marché de noël le vendredi 28 novembre à 16h

Marché de créateurs et producteurs locaux

Atelier maquillage et tatouage diverses animations Présence du Père Noel Buvette et restauration sur place (vin chaud, tartiflette et fouées). .

Loigné-sur-Mayenne Devant la salle des fêtes La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire apeloigne-marigne@hotmail.fr

English :

A festive and convivial event!

German :

Eine festliche und gesellige Veranstaltung!

Italiano :

Un evento festoso e amichevole!

Espanol :

Un acontecimiento festivo y acogedor

