Marché de noel la Roe La Roë samedi 15 novembre 2025.
La Roë Mayenne
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15 21:00:00
2025-11-15
Marché de noel de la Roe le 15 et 16 novembre 2025 !
Programme à venir… .
La Roë 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 50 83 la-roe@orange.fr
English :
Roe Christmas Market on November 15 and 16, 2025!
German :
Roe-Weihnachtsmarkt am 15. und 16. November 2025!
Italiano :
Mercatino di Natale di Roe il 15 e 16 novembre 2025!
Espanol :
¡Mercado de Navidad de Roe los días 15 y 16 de noviembre de 2025!
