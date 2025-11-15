Marché de noel la Roe La Roë

Marché de noel la Roe La Roë samedi 15 novembre 2025.

Marché de noel la Roe

La Roë Mayenne

Marché de noel de la Roe le 15 et 16 novembre 2025 !
Programme à venir…   .

La Roë 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 50 83  la-roe@orange.fr

English :

Roe Christmas Market on November 15 and 16, 2025!

German :

Roe-Weihnachtsmarkt am 15. und 16. November 2025!

Italiano :

Mercatino di Natale di Roe il 15 e 16 novembre 2025!

Espanol :

¡Mercado de Navidad de Roe los días 15 y 16 de noviembre de 2025!

L’événement Marché de noel la Roe La Roë a été mis à jour le 2025-09-16 par SUD MAYENNE