Marché de Noël La Rose Miémont La Rose Miémont Montbéliard
Marché de Noël La Rose Miémont La Rose Miémont Montbéliard samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël La Rose Miémont
La Rose Miémont 18 rue Andrée Boulloche Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Marché de Noël de la Rose Miémont, une belle occasion pour faire ses emplettes de fin d’année et passer un moment chaleureux nombreux exposants, idées cadeaux, …
entrée libre et possibilité de visiter un appartement-témoin. .
La Rose Miémont 18 rue Andrée Boulloche Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 80 80 07 00
English : Marché de Noël La Rose Miémont
German : Marché de Noël La Rose Miémont
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël La Rose Miémont Montbéliard a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD