Marché de Noël La Rose Miémont La Rose Miémont Montbéliard

La Rose Miémont 18 rue Andrée Boulloche Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Le Marché de Noël de la Rose Miémont, une belle occasion pour faire ses emplettes de fin d’année et passer un moment chaleureux nombreux exposants, idées cadeaux, …

entrée libre et possibilité de visiter un appartement-témoin.   .

La Rose Miémont 18 rue Andrée Boulloche Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 80 80 07 00 

English : Marché de Noël La Rose Miémont

