Marché de Noël La Sagesse EPHAD La Sagesse Pleurtuit

Marché de Noël La Sagesse

EPHAD La Sagesse 1, rue de la Sagesse Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les résidents et l’équipe Animation de l’EPHAD La Sagesse vous accueillent pour leur marché de Noël ! .

EPHAD La Sagesse 1, rue de la Sagesse Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 23

English :

L’événement Marché de Noël La Sagesse Pleurtuit a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme