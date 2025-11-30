Marché de noël La Saucelle
Marché de noël La Saucelle dimanche 30 novembre 2025.
Marché de noël
La Saucelle Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
En compagnie des lutins farceurs, venez passer une belle journée de Noël avec ses exposants, ses jeux pour enfants, un espace photos ainsi qu’une restauration sur place, pour un moment joyeux et convivial.
En compagnie des lutins farceurs, venez passer une belle journée de Noël avec ses exposants, ses jeux pour enfants, un espace photos ainsi qu’une restauration sur place, pour un moment joyeux et convivial. .
La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 34 46 79 68 lesamisduclosgenet@gmail.com
English :
In the company of the prankster elves, come and spend a wonderful Christmas day with exhibitors, games for children, a photo area and on-site catering, for a merry and convivial time.
German :
Verbringen Sie in Begleitung der scherzenden Kobolde einen schönen Weihnachtstag mit Ausstellern, Spielen für Kinder, einem Fotobereich sowie Verpflegung vor Ort, um einen fröhlichen und geselligen Moment zu erleben.
Italiano :
In compagnia degli elfi burloni, venite a trascorrere una splendida giornata natalizia con espositori, giochi per bambini, area fotografica e catering in loco, per un momento di allegria e convivialità.
Espanol :
En compañía de los duendes bromistas, venga a pasar un maravilloso día de Navidad con expositores, juegos infantiles, un espacio fotográfico y catering in situ, para pasar un rato alegre y de convivencia.
L’événement Marché de noël La Saucelle a été mis à jour le 2025-09-26 par OTs DU PERCHE