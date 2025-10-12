Marché de Noël

La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

La Mairie de La Souterraine et les exposants vous accueillent pour un marché de Noël traditionnel. De quoi faire saliver les papilles et réchauffer les coeurs ! Musique, ateliers pour enfants, balades en calèches, manège, chorale, déambulations costumées, spectacle humoristique… De nombreuses animations rythment et égayent ce moment fort de la vie sostranienne. .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 78 associations@la-souterraine.fr

