Marché de Noël La Souterraine
Marché de Noël La Souterraine mardi 23 décembre 2025.
Marché de Noël
La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
La Mairie de La Souterraine et les exposants vous accueillent pour un marché de Noël traditionnel. De quoi faire saliver les papilles et réchauffer les coeurs ! Musique, ateliers pour enfants, balades en calèches, manège, chorale, déambulations costumées, spectacle humoristique… De nombreuses animations rythment et égayent ce moment fort de la vie sostranienne. .
La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 78 associations@la-souterraine.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël La Souterraine a été mis à jour le 2025-10-10 par Creuse Tourisme