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AGENDA · La Souterraine

Marché de Noël La Souterraine

mercredi 23 décembre 2026 · La Souterraine

Marché de Noël La Souterraine

Informations pratiques

Début
mercredi 23 décembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
23300 La Souterraine
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

La Souterraine

Marché de Noël

La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 10:00:00
fin : 2026-12-23

Date(s) :
2026-12-23

La ville de La Souterraine, les associations et les commerçants vous accueillent pour un marché de Noël traditionnel. De quoi faire saliver les papilles et réchauffer les coeurs ! Musique, ateliers pour enfants, balades en calèches, manège, chorale avec la Société Philharmonique, déambulations costumées, spectacle humoristique. Stand de bière de noël, de vin chaud et de pain d’épices avec le Comité des Fêtes, … De nombreuses animations rythment et égayent ce moment fort de la vie sostranienne.   .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 78  associations@la-souterraine.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-10 par Creuse Tourisme

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