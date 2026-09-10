Informations pratiques

La Souterraine

Marché de Noël

La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 10:00:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-23

La ville de La Souterraine, les associations et les commerçants vous accueillent pour un marché de Noël traditionnel. De quoi faire saliver les papilles et réchauffer les coeurs ! Musique, ateliers pour enfants, balades en calèches, manège, chorale avec la Société Philharmonique, déambulations costumées, spectacle humoristique. Stand de bière de noël, de vin chaud et de pain d’épices avec le Comité des Fêtes, … De nombreuses animations rythment et égayent ce moment fort de la vie sostranienne. .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 78 associations@la-souterraine.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-10 par Creuse Tourisme