Marché de Noël La Suze-sur-Sarthe dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez faire le plein de bonnes idées !
Nombreux exposants Animation buvette et restauration. .
Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 17 76 47
English :
Come and fill up on great ideas!
German :
Kommen Sie und tanken Sie gute Ideen!
Italiano :
Venite a fare il pieno di grandi idee!
Espanol :
¡Venga y llénese de grandes ideas!
