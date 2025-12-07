Marché de Noël La Suze-sur-Sarthe

Marché de Noël

Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez faire le plein de bonnes idées !

Nombreux exposants Animation buvette et restauration. .

Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 17 76 47

English :

Come and fill up on great ideas!

German :

Kommen Sie und tanken Sie gute Ideen!

Italiano :

Venite a fare il pieno di grandi idee!

Espanol :

¡Venga y llénese de grandes ideas!

