Marché de Noël EHPAD Les Bengalis La Tremblade
Marché de Noël EHPAD Les Bengalis La Tremblade vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
EHPAD Les Bengalis 53 rue des Calfats La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 19:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez découvrir nos différents stands.
.
EHPAD Les Bengalis 53 rue des Calfats La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 01 11
English :
Come and discover our different stands.
German :
Besuchen Sie unsere verschiedenen Stände.
Italiano :
Venite a scoprire i nostri diversi stand.
Espanol :
Venga a descubrir nuestros diferentes stands.
L’événement Marché de Noël La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de La Tremblade