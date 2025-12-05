Marché de Noël EHPAD Les Bengalis La Tremblade

Marché de Noël

EHPAD Les Bengalis 53 rue des Calfats La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez découvrir nos différents stands.

.

EHPAD Les Bengalis 53 rue des Calfats La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 01 11

English :

Come and discover our different stands.

German :

Besuchen Sie unsere verschiedenen Stände.

Italiano :

Venite a scoprire i nostri diversi stand.

Espanol :

Venga a descubrir nuestros diferentes stands.

L’événement Marché de Noël La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de La Tremblade