Marché de Noel Salle de Kerhuel La Turballe

Marché de Noel Salle de Kerhuel La Turballe samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noel

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Les exposants artisans présenteront au public leurs produits permettant l’acquisition de cadeaux gourmands et esthétiques pour les emplettes de Noel.

Le Comité des Fêtes assurera la restauration « crêpes-galettes » ainsi que la buvette vin chaud, chocolat chaud et boissons froides.

Renseignements par mail ou sur le site de l’association .

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 20 35 41 cadro.didier@orange.fr

L’événement Marché de Noel La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44