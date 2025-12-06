Marché de Noel Salle de Kerhuel La Turballe
Marché de Noel Salle de Kerhuel La Turballe samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noel
Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Les exposants artisans présenteront au public leurs produits permettant l’acquisition de cadeaux gourmands et esthétiques pour les emplettes de Noel.
Le Comité des Fêtes assurera la restauration « crêpes-galettes » ainsi que la buvette vin chaud, chocolat chaud et boissons froides.
Renseignements par mail ou sur le site de l’association .
Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 20 35 41 cadro.didier@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noel La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44